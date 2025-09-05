Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД

Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД

Дар'я Тарасова
5 вересня, 2025 п'ятниця
11:37
Війна з Росією Володимир Путін

У ЦПД наголошують, що російській диктатор продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів, але вже майже не приховує, що не збирається ні про що домовлятися

Зміст

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

ЦПД проаналізував останні заяви російського диктатора Володимира Росії про військову агресію РФ в Україні. Усі вони вкотре підтвердили, що Путін відкидає будь-які пропозиції про мир, а його риторика про готовність домовлятися — лише спроба тягнути час, стверджують у ЦПД.

"За словами Путіна, він нібито готовий до контактів з Україною, але "не бачить в них сенсу", бо "домовитися буде неможливо". Щодо зустрічі лідерів, то Путін відкинув будь-які місця такої зустрічі, окрім Москви, хоча цілком очевидно, що така пропозиція неприйнятна", - зауважили у ЦПД.

Центрі протидії дезінформації підкреслює, що Путін продовжив залякувати союзників України погрозами, що вважатиме будь-які війська на території України "законними цілями для знищення" та повторив пропагандистські кліше про "держпереворот", "загрози безпеці Росії" тощо.

"Путін продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів, але вже майже не приховує, що не збирається ні про що домовлятися. Санкції та тиск на Росію мають бути посилені", - підсумували у ЦПД.

  • Президент України провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Володимир Зеленський заявив, що Путін вдає, наче йому й не потрібен мир.
  • Раніше російський диктатор Володимир Путін запросив Володимира Зеленського до Москви. Путін заявив, що "Росія дає стовідсоткову гарантію безпеки" президенту України у Москві, якщо він приїде на зустріч.
  • Путін наголосив, що іноземні війська в Україні стануть "законними цілями" для РФ.
     
Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
переговори з РФ
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
