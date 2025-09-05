Заяви Путіна підтвердили, що він відкидає пропозиції про мир, це лише спроба тягнути час, - ЦПД

Про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

ЦПД проаналізував останні заяви російського диктатора Володимира Росії про військову агресію РФ в Україні. Усі вони вкотре підтвердили, що Путін відкидає будь-які пропозиції про мир, а його риторика про готовність домовлятися — лише спроба тягнути час, стверджують у ЦПД.

"За словами Путіна, він нібито готовий до контактів з Україною, але "не бачить в них сенсу", бо "домовитися буде неможливо". Щодо зустрічі лідерів, то Путін відкинув будь-які місця такої зустрічі, окрім Москви, хоча цілком очевидно, що така пропозиція неприйнятна", - зауважили у ЦПД.

Центрі протидії дезінформації підкреслює, що Путін продовжив залякувати союзників України погрозами, що вважатиме будь-які війська на території України "законними цілями для знищення" та повторив пропагандистські кліше про "держпереворот", "загрози безпеці Росії" тощо.

"Путін продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів, але вже майже не приховує, що не збирається ні про що домовлятися. Санкції та тиск на Росію мають бути посилені", - підсумували у ЦПД.