Заяви Трампа - це сигнал готовності США до поступок і РФ уже зняла деякі вимоги, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"США та інші країни намагаються провести попередні перемовини з нами та РФ, щоб запропонувати компромісні варіанти для призупинення бойових дій і спробувати владнати ситуацію мирним шляхом, хоча важко зрозуміти, як саме це може бути здійснено", - зауважив Гетьман.

За словами майора запасу НГУ, висловлювання Трампа пов'язані з тим, що США повинні робити певні кроки, начебто йти на зустріч РФ, показуючи, що можуть призупинити допомогу Україні. Тобто це сигнал про те, що з боку США можливі поступки для компромісного варіанту.

"І щось партнерам вдається, бо якщо подивитися на те, що казав міністр закордонних справ РФ Лавров про їхні вимоги перед початком цих перемовин, то вже деякі з них були зняті, що раніше висувалися. Раніше йшлося про скорочення нашої армії до 85 тисяч, наразі цієї пропозиції з боку Росії вже немає. Обмеження дальності пострілів нашої артилерії та всього, що літає, до 40 км, також не висувається. Потім були вимоги від Росії, щоб Україна не мала двосторонніх військових контактів з іншими країнам, також зараз немає таких вимог", - пояснив Гетьман.

Ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман резюмував, що Росія знімає деякі вимоги до України, оскільки це було однією з вимог наших партнерів. Усі ці розмови - це вже початок перемовин.