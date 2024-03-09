"Заживеш щасливо, коли москаля над тобою не буде": у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі

Про це ГУР заявило у facebook.

Головне управління розвідки привітало полк Кастуся Каліновського з другою річницею створення підрозділу та нагадало, що білоруські добровольці стали до боротьби з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну: вони захищали Київ, воювали за звільнення Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини, обороняли Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут.



"Бойові побратими були і залишаються в одній лаві з нами у визначальний для наших обох народів та майбутнього всієї Європи час. Вшановуємо імена воїнів полку, полеглих за гідність і свободу України та Білорусі ― Волата, Терора, Бреста, Сябра, Атома, Литвина та десятків інших хоробрих, хто повернувся з бою на щиті. Честь тим, хто нині перебуває на вістрі пера історії ― усім, хто бореться заради вільного щасливого майбутнього для своїх сімей, своєї нації і держави", - наголосили в ГУР.

У ГУР нагадали слова Кастуся Каліновського, на честь якого названий полк: "Тільки тоді, народе, заживеш щасливо, коли над тобою москаля вже не буде" і заявили, що білоруський полк стане основою армії вільної Білорусі після занепаду Росії.

Довідково. Кастусь Калиновський - історична постать, революціонер, який очолив у 1863 році повстання проти російської імперії.