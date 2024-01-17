Збили "Шахед" із відстані 9 км: Сили оборони вперше застосували систему ППО FrankenSAM

Про це на брифінгу в Давосі розповів голова Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Він зазначив, що розвиток власної системи ППО потребує багато часу, й аби його зекономити, було вирішено створити гібридні проєкти, скомбінувавши готові компоненти: "Взяли радянські компоненти й застосували західні ракети. Або брали західні пускові установки, до яких застосовували радянські ракети".

В Україні є кілька таких проєктів, один з них уже застосували.

"Це перше використання такої системи. У нас приблизно 5 проєктів у цьому портфелі, і я дуже радий, що всі ми ці системи вже розгорнули на полі бою, захищаючи наше небо і наших людей. Дякую американським партнерам, що вони допомогли це зробити", - додав Камишін.

Читайте також: FrankenSAM: нове дихання старої зброї, як ЗСУ воюватиме американськими ракетами з радянського "заліза"

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков розповів в етері Еспресо, що поки невідомо, про який саме FrankenSAM йдеться.

Проте він зробив припущення, враховуючи, що було оголошено дальність збиття.

"Можливо зробити вкрай обережне пропущення, через те, що була названа дальність, на якій був знищений "шахед", 9 км. Тобто якщо брати показники орієнтовні, скоріш за все, якщо брати аналоги з MIM-72 Chaparral, то з AIM-9M можливо збивати цілі на дальностях десь близько до 5 км. Якщо, звісно, використовувати ракету AIM-9Х останньої версії, там дальність до 10 км. Але у цьому випадку, скоріш за все, було використано саме бокс ракети RIM-7, AIM-7 з дальністю близько 20 км", - пояснив Катков.

На його думку, важливе також уточнення того факту, що у строю Збройних Сил України близько п'яти таких систем, "бо такий проєкт FrankenSAM з гібридизації західних ракет та радянських ЗРК має величезне стратегічне значення, тому що з кожним запуском їх більше не стає".

Редактор Defence Express додав, що завдяки цьому проєкту українське небо буде тепер захищене й цими системами.