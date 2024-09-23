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Збиралися зробити "цар-ракету": Згурець про вибух "Сармату" під час невдалого випробування у РФ

Ірена Моляр
23 вересня, 2024 понедiлок
10:15
Війна з Росією Пуск ракети "Сармат" (РФ)

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що на поточному етапі російських ОПК не може подолати створення технологічно складних зразків озброєння

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Це вкрай цікава історія, бо таке враження, що у росіян є "цар-гармата", "цар-колокол", а тут вони збиралися зробити "цар-ракету". Парадоксально те, що у квітні 2022 року ця ракета була прийнята на забезпечення в озброєння російської армії та мала б вже виготовлятися. До речі, випробування у 2022 році були - одні з небагатьох - вдалими, відповідно, це використовувалося російською стороною для атомних залякувань наших європейських партнерів. Ця ракета "Сармат" мала йти на заміну балістичним ракетам у стаціонарному базуванні РФ, які були розроблені та виготовлені в Україні. Ми говоримо про ракети СС-18, що виготовлялися на Південмаші. Тобто зараз щодо ракет, то наземна складова у РФ базується на наших українських ракетах, які вже тривалий час не обслуговуються", - зауважив військовий експерт.

За його словами, власне на заміну СС-18 мала прийти ракета "Сармат", яка, умовно кажучи, має значну вагу – 200 т, а вагу бойової частини – в межах 10 т, а також може летіти на 16 тис. км. Тобто це був найбільш залякуючий елемент у російській тріаді ядерних сил саме у наземному компоненті.

"Зараз ця ракета, яка б мала прийти на озброєння у РФ, вибухає під час чергових випробувань. Це руйнує те, що Кремль попередньо заявляв про цю ракету, відповідно, все те не відповідає дійсності. А зараз ці випробування показують, що насправді стан з доводкою цієї ракети виглядає доволі жалюгідним. І тут тренд у тому, що на поточному етапі російський ОПК не може подолати створення технологічно складних зразків озброєння. Ситуація, що пов'язана з "Сармат" та іншими розробками, - реальний оціночний рівень спроможностей російської оборонки на сьогодні", - резюмував Сергій Згурець.

  • 21 вересня під час випробувань рознесло шахту пускової площадки "Ювілейна", про що свідчать супутникові знімки на космодромі "Плесецьк" (Архангельська область, РФ). Це сталося під час невдалого випробування нової російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат".
Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
Технології
російська армія
ядерна зброя
ВПК
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