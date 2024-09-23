Збиралися зробити "цар-ракету": Згурець про вибух "Сармату" під час невдалого випробування у РФ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Це вкрай цікава історія, бо таке враження, що у росіян є "цар-гармата", "цар-колокол", а тут вони збиралися зробити "цар-ракету". Парадоксально те, що у квітні 2022 року ця ракета була прийнята на забезпечення в озброєння російської армії та мала б вже виготовлятися. До речі, випробування у 2022 році були - одні з небагатьох - вдалими, відповідно, це використовувалося російською стороною для атомних залякувань наших європейських партнерів. Ця ракета "Сармат" мала йти на заміну балістичним ракетам у стаціонарному базуванні РФ, які були розроблені та виготовлені в Україні. Ми говоримо про ракети СС-18, що виготовлялися на Південмаші. Тобто зараз щодо ракет, то наземна складова у РФ базується на наших українських ракетах, які вже тривалий час не обслуговуються", - зауважив військовий експерт.

За його словами, власне на заміну СС-18 мала прийти ракета "Сармат", яка, умовно кажучи, має значну вагу – 200 т, а вагу бойової частини – в межах 10 т, а також може летіти на 16 тис. км. Тобто це був найбільш залякуючий елемент у російській тріаді ядерних сил саме у наземному компоненті.

"Зараз ця ракета, яка б мала прийти на озброєння у РФ, вибухає під час чергових випробувань. Це руйнує те, що Кремль попередньо заявляв про цю ракету, відповідно, все те не відповідає дійсності. А зараз ці випробування показують, що насправді стан з доводкою цієї ракети виглядає доволі жалюгідним. І тут тренд у тому, що на поточному етапі російський ОПК не може подолати створення технологічно складних зразків озброєння. Ситуація, що пов'язана з "Сармат" та іншими розробками, - реальний оціночний рівень спроможностей російської оборонки на сьогодні", - резюмував Сергій Згурець.