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У росіян під час випробувань вибухнула ядерна ракета "Сармат": що це означає

Анатолій Буряк
22 вересня, 2024 неділя
15:37
Війна з Росією Пуск ракети "Сармат" (РФ)

Як свідчать супутникові знімки, на космодромі "Плесецьк" (Архангельська область, РФ) у суботу, 21 вересня 2024 року, під час випробувань рознесло шахту пускової площадки "Ювілейна"

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Це сталося під час невдалого випробування нової російської міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат". Відповідні фото опублікували Радіо Свобода та західний OSINT'ер MeNMyRC.

На світлинах можна побачити величезну вирву та сліди пожежі.

Координати: 62.888611, 41.759444, Google Maps.

При цьому Радіо Свобода наводить для порівняння світлини напередодні вибуху. На них кратеру немає, а наземна частина пускової площадки неушкоджена.

Фото з супутника Planet Labs

Пожежа на місці пуску, зафіксована супутником NASA

Подробиці вибуху

"Як стало зрозуміло, випробування РС-28 "Сармат" виявилися повним провалом. Ракета здетонувала в шахті, залишивши величезний кратер і знищивши полігон", - зазначає MeNMyRC.

За його словами, "Сармат" є ракетою на рідкому паливі, тому ця аварія могла статися окремо від фактичного запуску. Тобто, не виключено, детонування відбулося ще до того як пішов пуск ракети.

"Якщо це сталося під час процесу заправки, це могло б пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту", - додає MeNMyRC.

Cobra Ball є кодовим позначенням розвідувального літака НАТО з родини Boeing RC-135.

На оприлюднених MeNMyRC фото з місця інциденту також помітно 4 пожежні машини.

На думку автора українського ТГ-каналу "Полковник Генштабу", що спеціалізується на повітряній і ракетній тематиці, бойової частини на ракеті під час інциденту не було.

"Тому що по-перше це випробування. По-руге, вирва була б трохи більша. Вибухнув скоріш за один з компонентів рідкопаливного двигуна який заправляють дуже токсичними і вибухонебезпечними речовинами - паливами та окислювачами", - інформує "Полковник Генштабу".

Ракета, яка не літає

Нагадаємо, що перше і останнє успішне випробування "Сармата" відбулося 20 квітня 2022 року. Нинішня подія є принаймні четвертою невдалою спробою випробування здатної нести ядерний боєзаряд важкої міжконтинентальної балистичної ракети "Сармат". Отже, із 5 спроб випробувати "Сармат" успіхом завершилася лише 1 спроба.

Попри дані обставини російський диктатор Володимир Путін запевняє, що "Сармати" нібито перебувають на озброєнні армії РФ й кремлівська пропаганда регулярно лякає ними цивілізований світ, коли мова заходить про здатність Росії застосувати ядерну зброю.

"Як випливає з наведеного знімку, пуск ракети міг відбуватись із шахтної пускової установки, старт був невдалим і це завершилось настільки масштабним вибухом, що на місці стартового майданчика залишився тільки кратер", - зазначає спеціалізоване українське військове видання Defense-Espress.

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Сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті - "це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя", стверджують експерти.

"Бо попередній аналогічний епізод, який тут можна пригадати - це вибух аж у жовтні 1960 року на космодромі "Байконур" при першому випробувальному старті міжконтинентальної балістичної ракети Р-16", - нагадує Defense-Espress.

Теги:
Росія
зброя
Технології
російська армія
ядерна зброя
Військові новини
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