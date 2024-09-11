Теоретично Росія може застосувати ядерну зброю, але після цього ця країна зникне з мапи світу, - дипломат Огризко

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Якщо відрізати Росію від продажу нафти, то просто кінець для путінського режиму. Я не думаю, що в Кремлі настільки ідіотське оточення в Путіна, що воно не розуміє до чого це все йде. Тому, на мою думку, після того, як Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ і наша армія почне методично винищувати все, що знаходиться на відстані 300 км, в Кремлі швидко знайдуться інші аргументи, щоб швидше припиняти цю війну", - пояснив Огризко.

За словами дипломата, Росію дуже жорстко попередили щодо застосування ядерної зброї.

"Їхні погрози щодо ядерної зброї вже не діють. Оскільки теоретично застосовувати ядерну зброю вони то можуть, але після цього просто зникнуть як країна. Це вже зрозуміло всім. Спочатку в Росію відправляли голову ЦРУ Бернса у 2022 році пояснювали, що так робити не можна. Зараз же в Кремль можуть зателефонувати вже на значно вищому рівні й теж пояснять до чого це може призвести. Очевидно, що такий крок буде самогубним для РФ", - додав він.