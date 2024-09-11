Теоретично Росія може застосувати ядерну зброю, але після цього ця країна зникне з мапи світу, - дипломат Огризко
Дипломат Володимир Огризко вважає, що якщо Росія наважиться на застосування ядерної зброї проти України, то це стане самовбивчим не тільки для путінського режиму, а й для РФ в цілому
Таку думку він висловив у етері Еспресо.
"Якщо відрізати Росію від продажу нафти, то просто кінець для путінського режиму. Я не думаю, що в Кремлі настільки ідіотське оточення в Путіна, що воно не розуміє до чого це все йде. Тому, на мою думку, після того, як Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ і наша армія почне методично винищувати все, що знаходиться на відстані 300 км, в Кремлі швидко знайдуться інші аргументи, щоб швидше припиняти цю війну", - пояснив Огризко.
За словами дипломата, Росію дуже жорстко попередили щодо застосування ядерної зброї.
"Їхні погрози щодо ядерної зброї вже не діють. Оскільки теоретично застосовувати ядерну зброю вони то можуть, але після цього просто зникнуть як країна. Це вже зрозуміло всім. Спочатку в Росію відправляли голову ЦРУ Бернса у 2022 році пояснювали, що так робити не можна. Зараз же в Кремль можуть зателефонувати вже на значно вищому рівні й теж пояснять до чого це може призвести. Очевидно, що такий крок буде самогубним для РФ", - додав він.
- У червні під час пресконференції у В'єтнамі Путін заявив, що Росія розглядає можливість "зниження порогу" застосування ядерної зброї в російській ядерній доктрині та що можлива майбутня стратегічна поразка російських сил на полі бою в Україні призведе до "кінця державності Росії".
- Згодом під час виступу перед російськими офіцерами-випускниками Путін сказав, що Росія планує й надалі розвивати свою ядерну тріаду як "гарантію стратегічного стримування" і підтримки балансу сил у світі.
- При цьому застосування Росією ядерної зброї проти України вважають виправданим 34% росіян, опитаних фахівцями російського "Левада-центру".
- 8 вересня голова ЦРУ Вільям Бернс заявив, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році був реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї
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