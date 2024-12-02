Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ
Президент Володимир Зеленський повідомив, що кадрові перестановки, що відбулися у Збройних Сил України наприкінці листопада 2024 року, не будуть останніми
Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає Інтерфакс-Україна.
"Це не останні перестановки. Вони будуть, бо треба рухатися швидше", - заявив Зеленський.
За його словами, внутрішній план посилення України передбачає "конкретні реформи, конкретні рішення", зокрема й в армії.
- 29 листопада Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ.
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