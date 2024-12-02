Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ

Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Це не останні перестановки. Вони будуть, бо треба рухатися швидше", - заявив Зеленський.

За його словами, внутрішній план посилення України передбачає "конкретні реформи, конкретні рішення", зокрема й в армії.

29 листопада Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ.





