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Зеленський і Сирський обговорили, як посилити безпеку українських міст

Влад Дідусь
10 грудня, 2024 вiвторок
22:42
Війна з Росією розмова Зеленського та Сирського

У вівторок, 10 грудня, президент України Володимир Зеленський і Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорили, як посилити безпеку українських міст

Зміст

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Уже переговорив із Головкомом про те, що потрібно, щоб дати більше безпеки нашим містам. І говоримо з усіма партнерами про додаткові системи ППО. Ми зараз маємо недостатньо систем, щоб захистити нашу країну від російських ракет. Але партнери мають ці системи. Знову й знову повторюємо, що ППО повинна рятувати життя, а не припадати пилом на базах зберігання", - йдеться у заяві президента.

За словами Зеленського, вже готується графік зустрічей та перемовин на грудень, щоб зробити якнайбільше для посилення України.

  • Російська армія у вівторок, 10 грудня, завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки 4 людини загинули, а 20 отримали поранення, зруйнована приватна поліклініка.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
Військові новини
допомога Україні
Олександр Сирський
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