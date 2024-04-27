"Зеленський категорично відкидає будь-які мирні ініціативи": РФ поширює новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Мирні перемовини з росією президента Зеленського не цікавлять, він вже перейшов до реалізації плану війни до останнього українця", - такі тези поширюють прокремлівські Telegram-канали.

Насправді такі повідомлення це типова маніпуляція РФ: президент України якраз виступає за мирні перемовини, але не на умовах країни-агресорки. Так, президент Зеленський запропонував Формулу миру, яку підтримали демократичні уряди.

"Теза про "війну до останнього українця" – маячня російської пропаганди, яка має на меті створити відчуття безвиході та гніву проти керівництва України, яке буцімто веде "безперспективну" війну та "ігнорує переговори", - повідомляють аналітики.