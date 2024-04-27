"Зеленський категорично відкидає будь-які мирні ініціативи": РФ поширює новий фейк
Російські пропагандисти поширюють чергову фейкову інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський категорично відкидає будь-які мирні ініціативи
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Мирні перемовини з росією президента Зеленського не цікавлять, він вже перейшов до реалізації плану війни до останнього українця", - такі тези поширюють прокремлівські Telegram-канали.
Насправді такі повідомлення це типова маніпуляція РФ: президент України якраз виступає за мирні перемовини, але не на умовах країни-агресорки. Так, президент Зеленський запропонував Формулу миру, яку підтримали демократичні уряди.
"Теза про "війну до останнього українця" – маячня російської пропаганди, яка має на меті створити відчуття безвиході та гніву проти керівництва України, яке буцімто веде "безперспективну" війну та "ігнорує переговори", - повідомляють аналітики.
- Російська пропаганда запустила дезінформаційну кампанію про нібито продаж українською владою Одеської та Миколаївської областей.
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