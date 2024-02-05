Зеленський на Дніпропетровщині відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп: подробиці
Президент України Володимир Зеленський на Дніпропетровщині відвідав центр підготовки мобільних вогневих груп і вручив нагороди військовослужбовцям
Про це повідомила пресслужба президента.
Так, Зеленський перевірив, у яких умовах живуть військові та як вони тренуються.
"Президентові доповіли про стан укомплектування мобільних вогневих груп. Він поспостерігав за процесом навчання у спеціалізованих класах мультимедійних тренажерів ПТРК "Фагот" і ПЗРК "Ігла", а також за виконанням особовим складом мобільних вогневих груп вправ із практичних стрільб", - ідеться у повідомленні.
Зеленський вручив держнагороди військовослужбовцям регіонального управління Сил територіальної оборони "Схід" Збройних Сил України та оперативного командування "Схід" Сухопутних військ ЗСУ і подякував їм за захист неба.
Фото: president.gov.ua
- Мобільні вогневі групи почали створювати у січні 2023 року. Спочатку вони діяли на півночі, потім їх масштабували в межах країни. За задумом командування їхня робота полягає в тому, що мобільний вогневий підрозділ висовується на визначене місце, відпрацьовує заданий азимут підльоту повітряної цілі й так само швидко повертається до місця дислокації. Основна задача цих груп – збивати "шахеди".
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