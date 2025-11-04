Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку
4 листопада Володимир Зеленський відвідав пункт управління 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Рубіж", яка разом із суміжними підрозділами тримає оборону на Добропільському напрямку
Про це Зеленський повідомив у своєму telegram-каналі.
Під час візиту він заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію та детально обговорив із військовими потреби бригади. Значну частину розмови присвятили виробництву й централізованому постачанню дронів — наземних роботизованих платформ, важких бомберів та інших типів, а також виготовленню типових боєприпасів для них.
Зеленський вручив воїнам державні нагороди та подякував кожному за службу й захист країни.
- У понеділок, 3 листопада, Володимир Зеленський нагородив відзнакою "Хрест бойових заслуг" двох захисників із тероборони ЗСУ Олександра Аліксєєнка й Олександра Тішаєва.
