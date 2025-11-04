Зеленський на Донеччині відвідав воїнів бригади "Рубіж", які тримають оборону на Добропільському напрямку

Про це Зеленський повідомив у своєму telegram-каналі.

Під час візиту він заслухав доповідь командира про оперативну ситуацію та детально обговорив із військовими потреби бригади. Значну частину розмови присвятили виробництву й централізованому постачанню дронів — наземних роботизованих платформ, важких бомберів та інших типів, а також виготовленню типових боєприпасів для них.



Зеленський вручив воїнам державні нагороди та подякував кожному за службу й захист країни.