Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" двох воїнів ЗСУ, які безперервно перебували на одній позиції 165 діб

Про це йдеться в указі президента.

Володимир Зеленський відзначив "Хрестом бойових заслуг" солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва, що проходять службу в лавах Сил тероборони ЗСУ "за виняткову особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Як зазначили на сайті Офісу президента, у період з травня по жовтень 2025 року на околицях населених пунктів Вербове, Мала Токмачка та Оріхів Запорізької області Олександр Тішаєв у статусі старшого позиції разом із солдатом Олександром Аліксєєнком протягом 165 днів перебували на одній зі спостережних позицій.

Вони доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, пересування штурмових груп ворога, здійснювали упереджувальний вогонь та повідомляли про місце дислокації окупантів.

"У складних умовах, під постійними мінометними обстрілами та атаками дронів Олександр Тішаєв забезпечив безперебійне функціонування позиції та підтримував бойовий дух пораненого в одному з бойових зіткнень Олександра Аліксєєнка. Було більш ніж 30 спроб вивести та замінити розрахунок на цій позиції, але безпечно здійснити це не вдавалося", - йдеться у повідомленні.

Останнє бойове зіткнення з російськими військами відбулося 20 жовтня: ворог штурмував позиції 22 бронемашинами та десантом, українські воїни знищили МТ-ЛБ та ліквідували трьох росіян.

28 жовтня Олександра Тішаєва та Олександра Аліксєєнка вдалося вивести з позиції завдяки сприятливій погоді. Аліксєєнко, попри поранення, пройшов близько 12 км до точки евакуації за допомогою побратима. Зараз обидва воїни лікуються в госпіталі.