Зеленський назвав пункт про неядерний пакет стримування альтернативою членству в НАТО до завершення війни

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

"Я сказав: "Ми не маємо ядерної зброї і ми не в НАТО, і не будемо в НАТО до завершення війни. Ось чому мені потрібен цей пакет". Нам потрібен пакет, який може зупинити Путіна та знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу", - зазначив Зеленський.

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Президент також наголосив на своїй чіткій позиції - він ніколи не просив надати чи повернути Україні ядерну зброю.

Що відомо

Володимир Зеленський під час спілкування з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом наголосив на важливості вступу України до НАТО, зазначивши, що домовленості Будапештського меморандуму "не спрацювали".

"Як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності. Всі ці домовленості не спрацювали. … І виходить так, який у нас вихід: або в України буде ядерна зброя, або ми повинні мати якийсь альянс", - сказав президент.

Пізніше Bild написав, нібито Україна здатна відновити ядерний арсенал за кілька тижнів. У зв'язку з цим Зеленський під час пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте уточнив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал, і попросив журналістів не перекручувати його слова.