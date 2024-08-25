Зеленський назвав удар по журналістах у Краматорську "абсолютно цілеспрямованим"
Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по готелю в Краматорську, під час якого загинула людина, серед постраждалих - іноземні журналісти
Про це він заявив у вечірньому зверненні.
"Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано", - заявив президент.
За його словами, щоденний російський терор продовжується, оскільки в Росії є можливість його продовжувати.
"Сьогодні ж – російські удари по нашій Сумщині КАБами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині. І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. За ракетні удари, за КАБи, за штурми. Загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушена шукати миру", - додав Зеленський.
- У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.
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