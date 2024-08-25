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Головна Війна з Росією Зеленський назвав удар по журналістах у Краматорську "абсолютно цілеспрямованим"

Зеленський назвав удар по журналістах у Краматорську "абсолютно цілеспрямованим"

Катерина Єсікова
25 серпня, 2024 неділя
21:44
Війна з Росією Удар по Краматорську

Президент Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по готелю в Краматорську, під час якого загинула людина, серед постраждалих - іноземні журналісти

Зміст

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано", - заявив президент.

За його словами, щоденний російський терор продовжується, оскільки в Росії є можливість його продовжувати.

"Сьогодні ж – російські удари по нашій Сумщині КАБами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині. І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. За ракетні удари, за КАБи, за штурми. Загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушена шукати миру", - додав Зеленський.

  • У ніч на 25 серпня російська армія вдарила "іскандером" по Краматорську, влучивши у готель. Шестеро людей отримали поранення, одна загинула. Серед постраждалих журналісти з України, США, Британії та Польщі.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
російська армія
Краматорськ
ракетний удар
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