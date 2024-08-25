Зеленський назвав удар по журналістах у Краматорську "абсолютно цілеспрямованим"

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Звичайний міський готель був зруйнований російським "іскандером". Абсолютно цілеспрямовано, продумано", - заявив президент.

За його словами, щоденний російський терор продовжується, оскільки в Росії є можливість його продовжувати.

"Сьогодні ж – російські удари по нашій Сумщині КАБами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині. І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. За ракетні удари, за КАБи, за штурми. Загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушена шукати миру", - додав Зеленський.