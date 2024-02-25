"Зеленський не бажає миру, його турбота про життя солдатів - гра на публіку": РФ запустила черговий фейк
Російські тг-канали запустили черговий фейк про те, що президент України Володимир Зеленський нібито не бажає миру, а "його турбота про життя солдатів - гра на публіку"
Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Спроба президента України пояснити відхід українських сил з Авдіївки турботою про життя солдат - гра на публіку. Зеленський не хоче миру, він лише діє за вказівками з Вашингтона та Брюсселя", - таку заяву депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького поширюють російські ЗМІ.
Зазначається, що Слуцький стверджує, що президент України повинен "змінити стратегію від війни до миру", однак якщо Сили оборони складуть зброю, Росія знищить і українську державність, і самих українців.
- 24 лютого російські пропагандистські ЗМІ поширювали черговий фейк про те, що українські військові нібито застосовували американські хімічні боєприпаси проти росіян.
- 25 лютого стало відомо, що пропагандистські канали поширюють брехливу заяву заступника голови радбезу РФ Дмитра Медведєва, що угода України та Німеччини про гарантії безпеки - це нібито "новий альянс нацистів з бандерівцями".
- 25 лютого повідомлялось, що Російська пропаганда запустила фейк, нібито у Великій Британії роблять ставки, яке наступне місто захопить РФ.
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