Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Спроба президента України пояснити відхід українських сил з Авдіївки турботою про життя солдат - гра на публіку. Зеленський не хоче миру, він лише діє за вказівками з Вашингтона та Брюсселя", - таку заяву депутата Держдуми РФ Леоніда Слуцького поширюють російські ЗМІ.

Зазначається, що Слуцький стверджує, що президент України повинен "змінити стратегію від війни до миру", однак якщо Сили оборони складуть зброю, Росія знищить і українську державність, і самих українців.