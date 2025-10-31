Зеленський підписав санкції проти проросійських пропагандистів та постачальників ВПК до Росії, Китаю та Ірану

Про це інформує офіційний сайт президента України Володимира Зеленського.

"З початку року ми синхронізували 11 пакетів із нашими партнерами, зокрема шість – із Євросоюзу, а також США, Канадою та Великою Британією", – заявив Зеленський.

Перший указ стосується 14 проросійських пропагандистів, які виправдовують агресію Росії та заперечують окупацію українських територій, фінансуючись коштом прибутків від вугільної промисловості на тимчасово окупованому Донбасі.

Другим указом введено санкції проти 10 фізичних та 31 юридичної особи, пов’язаних із постачанням військово-промислового комплексу (ВПК) до Росії. До списку увійшли компанії та їхні керівники з Росії, Китаю та Ірану, а також державні структури Ірану, що постачали Росії військову продукцію в обхід міжнародних обмежень.

Зеленський підкреслив, що Україна продовжує синхронізувати санкції з партнерами та працює над зменшенням доходів Росії від продажу нафти, боротьбою з тіньовим флотом та протидією російській пропаганді.

"Наступного місяця ми закінчимо синхронізацію. Ми виконаємо всі наші плани й обов'язки. Для нас зараз дуже важливо, щоб була синхронізація між країнами Великої сімки", – додав він.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку нових санкцій, зокрема проти цілей у російському військовому виробництві.



