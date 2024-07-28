Зеленський подякував ГУР за удар по російській заполярній авіабазі "Оленья"

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

Володимир Зеленський подякував військовим, які забезпечують українську далекобійність.

"А саме - 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", - сказав президент.

Удар ГУР МО по заполярній базі "Оленья"

У суботу, 27 липня, дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Росії.

У Головному управлінні розвідки додали, що аеродром "Оленья" розташований за 1800 км від кордонів з Україною.

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья" став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.