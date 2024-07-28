Зеленський подякував ГУР за удар по російській заполярній авіабазі "Оленья"
Президент України Володимир Зеленський подякував Головному управлінню розвідки МО за ураження бомбардувальника Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" в Росії
Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.
Володимир Зеленський подякував військовим, які забезпечують українську далекобійність.
"А саме - 9-й департамент ГУР: влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо! Дякую вам за це", - сказав президент.
Удар ГУР МО по заполярній базі "Оленья"
У суботу, 27 липня, дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Росії.
У Головному управлінні розвідки додали, що аеродром "Оленья" розташований за 1800 км від кордонів з Україною.
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья" став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження.
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