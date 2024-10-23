Зеленський припустив, як можна завершити гарячу фазу війни

Про це пише Financial Times.

"Коли йдеться про енергетику та свободу судноплавства, отримання результату за цими пунктами було б сигналом того, що Росія може бути готова припинити війну", - сказав Зеленський на пресконференції у Києві 21 жовтня.

Якби Москва і Київ домовилися припинити удари по своїх енергетичних інфраструктурах, це було б значним кроком до деескалації конфлікту, сказав Зеленський щодо атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

"Ми побачили під час першого саміту миру, що може бути прийняте рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами: ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так", - сказав він.

За словами Зеленського, готовність Росії до переговорів насамперед залежить від виборів у США. Він додав, що очікує "більш позитивної реакції" від голосування в США.

"Не тому, що буде новий президент, а тому, що зараз увага США зосереджена на виборах, і я думаю, що це, ймовірно, робить будь-які різкі заяви викликом; вони не хочуть додаткового ризику", - пояснив Зеленський.

Він заперечив будь-які дискусії із західними країнами щодо угоди "земля в обмін на мир", яка передбачає приєднання України до НАТО в обмін на відмову від територій, які зараз утримуються Росією.

"Мабуть, деякі партнери можуть про це задуматися. Але вони повідомляють це не безпосередньо через мене, а через ЗМІ. У всіх дискусіях ми зараз піднімаємо питання гарантій безпеки, і найсильніша з усіх - НАТО", - сказав український лідер.

За словами Зеленського, запропонований "пакет стримування" був способом компенсації за те, що Україна погодилася передати ядерну зброю після розпаду Радянського Союзу.

"Ми віддали, а натомість нічого не отримали, окрім повномасштабної війни та великої кількості жертв. Ми не маємо ядерної зброї, ми не в НАТО і не будемо в НАТО під час війни; ось чому мені потрібен цей пакет стримування", — сказав Зеленський.