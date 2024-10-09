Зеленський прокоментував перенесення засідання "Рамштайну"
Президент України Володимир Зеленський прокоментував відтермінування зустрічі у форматі "Рамштайн", яка мала відбутися 12 жовтня
З цього приводу він висловився на пресконференції за підсумками третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх переговорів із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.
"Причина цілком очевидна – удар стихії по Америці, який потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні", - сказав він.
Втім, Володимир Зеленський очікує, що найближчим часом зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів все ж відбудеться.
- Раніше стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відклав поїздку до Анголи й Німеччини, де мав провести зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн", через ураган "Мільтон".
- Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував поїздку до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн", після того, як свою поїздку відклав президент Штатів Джо Байден.
- Засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Нова дата наразі невідома.
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