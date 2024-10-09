Зеленський прокоментував перенесення засідання "Рамштайну"

З цього приводу він висловився на пресконференції за підсумками третього саміту "Україна – Південно-Східна Європа" та двосторонніх переговорів із премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Причина цілком очевидна – удар стихії по Америці, який потребує максимальної уваги президента Байдена до внутрішньої ситуації. Будь-який лідер в аналогічних обставинах залишився б у своїй країні", - сказав він.

Втім, Володимир Зеленський очікує, що найближчим часом зустріч у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів все ж відбудеться.