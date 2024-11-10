Зеленський: російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших дронів

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

"Перш за все слова вдячності всім нашим воїнам, які забезпечують удари наших дронів. Кожен бачить, як це працює. Дрони на фронті, а також наші далекобійні дрони – у глибокому російському тилу. Російські військові об’єкти стають усе більш досяжними для наших воїнів. Я дякую Службі безпеки України та хлопцям із Сил спеціальних операцій. Російські військові склади, аеродроми, їхні підприємства ВПК – не сховають", - сказав президент України.

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Володимир Зеленський також відзначив зусилля тих, хто нищить російську техніку на фронті. Зокрема, за його словами, спецпризначенці Служби безпеки знищили вже понад 1300 танків ворога.

"Кожен восьмий знищений Україною російський танк – на рахунку хлопців з СБУ. Я вдячний і воїнам Головного управління розвідки. Всім підрозділам, які виконують завдання й на сході нашої держави – у боях і в тилу ворога", - додав Зеленський.