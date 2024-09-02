Зеленський розповів, яким шляхом Україна намагається повернути контроль над ЗАЕС
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна робить лише "політичні кроки" для того, щоб повернути окупованому Запорізьку АЕС під свій контроль
Про це повідомляє Укрінформ.
"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - заявив Зеленський.
За його словами, питанням деокупації станції займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Зазначається, що найближчим часом в нього заплановано візит в Енергодар, зокрема на Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гроссі має приїхати в Київ, де зустрінеться із Зеленським.
Він також додав, що Україна працює над тим, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.
-
Напередодні генеральний директор МАГАТЕ відвідав АЕС у Курській області РФ, відтак заявив, що існує ризик ядерної аварії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе