Зеленський розповів, яким шляхом Україна намагається повернути контроль над ЗАЕС

Про це повідомляє Укрінформ.

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - заявив Зеленський.

За його словами, питанням деокупації станції займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Зазначається, що найближчим часом в нього заплановано візит в Енергодар, зокрема на Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гроссі має приїхати в Київ, де зустрінеться із Зеленським.

Він також додав, що Україна працює над тим, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.