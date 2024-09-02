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Зеленський розповів, яким шляхом Україна намагається повернути контроль над ЗАЕС

Катерина Єсікова
2 вересня, 2024 понедiлок
17:46
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна робить лише "політичні кроки" для того, щоб повернути окупованому Запорізьку АЕС під свій контроль

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Щодо повернення ЗАЕС, то сьогодні є тільки політичні кроки і, на жаль, їх недостатньо, щоб станція повернулася під наш контроль. Безпечніше, щоб Україна контролювала Запорізьку станцію, і поки що, з точки зору поля бою, я не бачу таких можливостей, а ті, які, напевно, є, вони небезпечні. Тому ми вважаємо, що все ж таки політично треба повертати нашу станцію. Принаймні, на всіх майданчиках ми про це говоримо", - заявив Зеленський.

За його словами, питанням деокупації станції займається директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Зазначається, що найближчим часом в нього заплановано візит в Енергодар, зокрема на Запорізьку АЕС. Після цього візиту Гроссі має приїхати в Київ, де зустрінеться із Зеленським.

Він також додав, що Україна працює над тим, щоб на ЗАЕС була ротація команди МАГАТЕ, оскільки це більш безпечно.

  • Напередодні генеральний директор МАГАТЕ відвідав АЕС у Курській області РФ, відтак заявив, що існує ризик ядерної аварії.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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