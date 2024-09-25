Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Словенії Робертом Голобом президент україни Володимир Зеленський обговорив із колегою реалізацію Формули миру
Про це він написав у фейсбук.
За словами Зеленського, він сподівається на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення ЄС обійняла представниця Словенії.
"Дякую Словенії за оборонну підтримку України" - наголосив президент.
- У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії Александром Стуббом й обговорив низку важливих для України питань щодо військової допомоги та співробітництва.
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