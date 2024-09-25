Зеленський та прем’єр Словенії Голоб обговорили реалізацію Формули миру

Про це він написав у фейсбук.

За словами Зеленського, він сподівається на плідну співпрацю з новим складом Європейської комісії, де посаду комісара з питань розширення ЄС обійняла представниця Словенії.

"Дякую Словенії за оборонну підтримку України" - наголосив президент.