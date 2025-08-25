Зеленський: Відмова від подальшого захоплення українських територій – це не поступки

Про це він сказав під час зустрічі з міністром фінансів та віцеканцлером уряду Німеччини Ларсом Клінгбейлем, передає Інтерфакс-Україна.

"Що стосується поступок Росії, мені про це невідомо. Я не вважаю, ті речі, які звучали з російської сторони, що вони готові не захоплювати далі Україну, - це поступки. Я не вважаю, що поступками є те, що вони пропонують нам виходити з території, які Росія не контролює", - заявив президент.

Водночас він зауважив, що навіть діалог про це – поза міжнародним правом.

Окрім того, президент додав, що терміни зустрічі лідерів залежать винятково від РФ і США.

"Бо саме Сполучені Штати Америки запропонували, нагадаю, 7 березня припинення вогню. Ми це підтримали", - пояснив Зеленський.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що росіяни, на його думку, виявили готовність до гнучкості щодо деяких своїх вимог.

Окрім того, глава МЗС РФ Сергій Лавров кілька днів тому сказав, що Зеленський на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом відкинув усі умови Росії, тоді як Кремль нібито погодився "проявити певну гнучкість".