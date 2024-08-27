Зеленський відповів, чому Україна не завжди збиває дрони-розвідники РФ

Про це він сказав під час форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Ці "Zaly", "Орлани" ми збиваємо. Складно знайти технічно, як це зробити. Але тут не вистачає інструментів, включаючи ППО. Також потрібно розуміти: використовувати Patriot для того, щоб збивати "Орлан", виходить дуже дорого. Бо потім, якщо прилетить в лікарню "Кинджал", то буде складно його збивати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна шукає способи протидіяти розвідувальним дронам ворога.

"У них багато, дуже багато дронів-розвідників, наші військові і техніки, оборонно-промисловий комплекс, шукають постійно інструменти, як зменшувати вплив. Це факт, що вони наводять все, різну зброю, і це, дійсно, серйозний виклик", - додав президент України.