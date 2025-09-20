Зеленський впровадив санкції проти пропагандистів та бізнесменів з РФ, блогера Філімоненка й тих, хто дестабілізує ситуацію у Молдові
У суботу, 20 вересня, президент Володимир Зеленський підписав три санкційні укази проти російських пропагандистів, осіб, що ведуть бізнес на ТОТ й тих, хто дестабілізує Молдову в інтересах Москви
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
Володимир Зеленський підписав три нові пакети санкцій України. Серед осіб, що потрапили під обмеження - російські та проросійські пропагандисти, а також підприємці, які ведуть бізнес на тимчасово окупованих територіях та фінансують бюджет РФ.
У додатку до указу президента№694/2025 зазначається, що до санкційного списку потрапив також громадянин України - блогер Всеволод Філімоненко.
Крім того, президент повідомив, що санкції застосовано й до осіб, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові в інтересах Москви.
"Україна допомагає Молдові, і ми зацікавлені в стабільності нашого сусіда – в успіху Молдови", - додав він.
- 29 липня проросійські партії "Соціалісти", "Серце Молдови" та "Майбутнє Молдови" подали до Центральної виборчої комісії документи на реєстрацію об’єднаного "Патріотичного блоку" для участі у виборах до парламенту, які відбудуться 28 вересня.
