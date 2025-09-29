Зеленський запропонував західним партнерам створити спільний "протиповітряний щит"

Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Варшавському форумі з безпеки, передає Reuters.

"Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний і повністю надійний щит проти російських повітряних загроз... Україна може протистояти всім видам російських безпілотників і ракет, і якщо ми будемо діяти спільно в регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо України та безпеки в Європі змінилася після того, як Росія почала порушувати повітряний простір держав НАТО.

Володимир Зеленський додав, що на сьогодні позиція президента Трампа, на його погляд, дійсно збалансована і він підтримує Україну, хоча, безсумнівно, "хоче залишитися і бути посередником між нами і Росією, щоб покласти край цій війні".