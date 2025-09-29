Зеленський запропонував західним партнерам створити спільний "протиповітряний щит"
Президент України Володимир Зеленський запропонував союзникам створити спільну систему протиповітряної оборони для захисту від Росії
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на Варшавському форумі з безпеки, передає Reuters.
"Україна пропонує Польщі та всім нашим партнерам створити спільний і повністю надійний щит проти російських повітряних загроз... Україна може протистояти всім видам російських безпілотників і ракет, і якщо ми будемо діяти спільно в регіоні, у нас буде достатньо зброї та виробничих потужностей", - сказав Зеленський.
Президент України зазначив, що позиція президента США Дональда Трампа щодо України та безпеки в Європі змінилася після того, як Росія почала порушувати повітряний простір держав НАТО.
Володимир Зеленський додав, що на сьогодні позиція президента Трампа, на його погляд, дійсно збалансована і він підтримує Україну, хоча, безсумнівно, "хоче залишитися і бути посередником між нами і Росією, щоб покласти край цій війні".
- Володимир Зеленський 29 вересня сказав, виступаючи на Варшавському безпековому форумі, що президент Білорусі Олександр Лукашенко живе в своєму світі, до якого іноді навідується російський диктатор Володимир Путін.
