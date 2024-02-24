Зеленський заявив, що Україна не використовуватиме зброю, надану партнерами, проти інших країн
У суботу, 24 лютого, під час пресконференції у Києві президент Зеленський заявив, що Україна ніколи не застосовуватиме зброю партнерів на територіях інших держав, окрім тимчасово окупованих українських територій
Про це повідомляє Укрінформ.
"Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу", - наголосив президент.
Зеленський подякував українським військовим за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам - за підтримку в боротьбі з російською агресією.
"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – підсумував очільник держави.
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У п'ятницю, 23 лютого, майбутній командувач армії Естонії Андрус Мерило заявив, що рішення західних країн заборонити застосування зброї, переданої Україні, для атак по території РФ було помилковим.
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