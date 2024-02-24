Зеленський заявив, що Україна не використовуватиме зброю, надану партнерами, проти інших країн

Про це повідомляє Укрінформ.

"Що стосується збиття А-50 та інших літаків наших ворогів – це в будь-якому випадку результат союзу України та партнерів. Без цього союзу нам було б дуже складно, а в деяких напрямах неможливо боронити свою державу", - наголосив президент.

Зеленський подякував українським військовим за ефективну роботу у знищенні ворожої техніки, а партнерам - за підтримку в боротьбі з російською агресією.

"Я узагальнено відповім: якщо цей літак працює над тимчасово окупованою територією України – застосовуємо нашу зброю, якщо на інших напрямках – застосовуємо українську зброю. Україна не має можливості, не має права і ніколи не буде застосовувати зброю партнерів на інших територіях, окрім української тимчасово окупованої території", – підсумував очільник держави.