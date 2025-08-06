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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Зеленський зустрівся з Малюком та погодив нові операції СБУ проти Росії

Світлана Кравченко
6 серпня, 2025 середа
12:20
Війна з Росією Зеленський і Малюк

Президент Володимир Зеленський у середу, 6 серпня, заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка

Зміст

Про це він написав у соцмережах.

Зеленський розповів, що передусім Малюк прозвітував йому про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України. 

"Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - зазначив президент.

Він додав, що на окрему увагу за перше півріччя заслуговують результати СБУ в знищенні російських систем ППО. 

За словами українського лідера, це суттєво допомагає далекобійним ударам України по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки. 

"Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!", - резюмував Зеленський.

  • Нагадаємо, 4 серпня безпілотники Служби безпеки України завдали удару по п'яти російських винищувачах на військовому аеродромі "Саки", що в тимчасово окупованому Криму.
Теги:
Новини
Україна
Росія
СБУ
Володимир Зеленський
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