Зеленський зустрівся з Малюком та погодив нові операції СБУ проти Росії

Про це він написав у соцмережах.

Зеленський розповів, що передусім Малюк прозвітував йому про військовий компонент, спеціальні операції та далекобійні дії воїнів Служби безпеки України.

"Вдячний за влучність. Деталі публічними не робимо, але ворог відчуває наслідки наших дій", - зазначив президент.

Він додав, що на окрему увагу за перше півріччя заслуговують результати СБУ в знищенні російських систем ППО.

За словами українського лідера, це суттєво допомагає далекобійним ударам України по обʼєктах російської військової машини та російської воєнної економіки.

"Погодив деякі операції. Дякую СБУ за силу!", - резюмував Зеленський.