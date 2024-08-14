Згурець назвав імовірну довжину та глибину лінії фронту на території РФ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наступальна операція на Курщині перебуває в стадії розвитку й далеко не завершена. Наразі протяжність лінії фронту на території РФ із заходу на схід становить 60 км, а глибина вклинення від 10 до 30 км. Однак чіткої лінії фронту там ще не сформовано", - зазначив Згурець.

За словами військового експерта, українські мобільні групи, що діють у форматі оперативно-маневрової групи на території РФ, створюють абсолютно новий формат бойових дій.

"Це дозволяє стверджувати, що асиметричні рішення та швидкість взаємодії різних структур і розвідувальних органів дозволяють компенсувати або на окремих ділянках здобувати перевагу над противником, який має більшу кількість особового складу та техніки", - додав Згурець.