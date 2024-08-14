Згурець назвав імовірну довжину та глибину лінії фронту на території РФ
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що чіткої лінії фронту на Курщині ще не сформовано
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Наступальна операція на Курщині перебуває в стадії розвитку й далеко не завершена. Наразі протяжність лінії фронту на території РФ із заходу на схід становить 60 км, а глибина вклинення від 10 до 30 км. Однак чіткої лінії фронту там ще не сформовано", - зазначив Згурець.
За словами військового експерта, українські мобільні групи, що діють у форматі оперативно-маневрової групи на території РФ, створюють абсолютно новий формат бойових дій.
"Це дозволяє стверджувати, що асиметричні рішення та швидкість взаємодії різних структур і розвідувальних органів дозволяють компенсувати або на окремих ділянках здобувати перевагу над противником, який має більшу кількість особового складу та техніки", - додав Згурець.
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