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Ексклюзив

Згурець назвав імовірну довжину та глибину лінії фронту на території РФ

Оксана Ліховід
14 серпня, 2024 середа
10:32
Війна з Росією Карта Курськ 13.08.24

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що чіткої лінії фронту на Курщині ще не сформовано

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наступальна операція на Курщині перебуває в стадії розвитку й далеко не завершена. Наразі протяжність лінії фронту на території РФ із заходу на схід становить 60 км, а глибина вклинення від 10 до 30 км. Однак чіткої лінії фронту там ще не сформовано", - зазначив Згурець.

За словами військового експерта, українські мобільні групи, що діють у форматі оперативно-маневрової групи на території РФ, створюють абсолютно новий формат бойових дій.

"Це дозволяє стверджувати, що асиметричні рішення та швидкість взаємодії різних структур і розвідувальних органів дозволяють компенсувати або на окремих ділянках здобувати перевагу над противником, який має більшу кількість особового складу та техніки", - додав Згурець.

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Теги:
Новини
Росія
Сергій Згурець
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
Курськ
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