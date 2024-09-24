Згурець розповів, як можливо протидіяти коригованій авіабомбі УПМБ Д-30СН

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Коли ми говоримо про уламки в Запоріжжі, є нюанси, пов'язані з тим, що десь із березня цього року ворог почав використовувати, спочатку по Харкову, а потім і в інших місцях, бомбу, яка називається Універсальний міжвидовий боєприпас Д-30СН. Це бомба вагою 250 кілограмів з крилами для планування і корекції, до якої додається додатковий двигун, якого не мають ФАБи, що скидають з бомбардувальників у плануючому варіанті. Дальність такого боєприпасу, скинутого з літака, становить до 80-90 кілометрів. Це на 20-30 кілометрів більше, ніж те, що використовується з плануючими бомбами", - пояснив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, боротьба з універсальним міжвидовим боєприпасом Д-30СН можлива за допомогою засобів ППО.

"Ці плануючі боєприпаси можуть бути збиті нашими комплексами ППО, зокрема комплексом "Бук", який пристосований для роботи по таких цілях. Це один напрямок, але в прифронтовій зоні "Бук" прикриває бойові порядки, і їх не вистачає. Другий компонент – це боротьба з летовищами, де розташовані російські літаки", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Expres також додав, що ворог перетягнув частину своїх літаків у глиб російської території, але аеродроми підскоку на глибину до 200-300 кілометрів у противника є.

"Наявність засобів ураження ATACMS у цій ділянці дозволяє використовувати ATACMS по фронтових зонах, якщо дійсно буде отриманий дозвіл на розширення використання ATACMS по російській території", - резюмував Згурець.

У ніч проти 24 вересня російський ворог запустив по території України групи ударних безпілотників і ракети різного типу. Сили ППО знищили 66 дронів.



