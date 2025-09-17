Жодних штурмів кордону на виїзд з країни чоловіків до 22 років немає, - ДПСУ
Від 28 серпня жодних значних черг на виїзд чоловіків віком до 22 років на кордонах не спостерігається
Про це в етері Еспресо заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.
"Державна прикордонна служба України не веде статистичного обліку перетину кордону за віковою категорією. Це нічим не передбачено. Втім, ми по кожному з пунктів пропуску ведемо аналіз й спостереження за тим, які категорії громадян перетинають кордон. Можу сказати, що категорія чоловіків, яким з 28 серпня дозволено перетинати кордон під дії воєнного стану, не є переважаючими під час перетину кордону. Ті повідомлення, які поширювала російська пропаганда, зокрема, що українські чоловіки віком до 22 років масово покидають Україну, штурмують кордон й тікають, не відповідає дійсності. З 28 серпня українські чоловіки віком від 18 до 22 років включно присутні на кордоні на виїзд з України, але вони також вони перетинають кордон і на вʼїзд до України. Це відбувається щоденно. Отже, суттєво на пасажиропотік на перетин кордону з України вікова категорія чоловіків від 18 до 22 років не вплинула", - розповів Демченко.
Речник також прокоментував дані польських прикордонників про те, що 10000 українських чоловіків віком від 18 до 22 років з 28 серпня перетнули кордон на виїзд з України.
"Якщо польські прикордонники можуть вести такий облік, або вони його ведуть, або вони можуть робити це в ручному режимі, то вони це й зробили. Статистичний облік за віковою категорією, ще раз наголошую, ДПСУ не веде", - додав він.
- Кабінет міністрів України затвердив постанову, за якою чоловікам віком від 18 до 22 років включно дозволили перетинати держкордон: вона набрала чинності від 28 серпня
