Журналісти "Радіо Свобода" відшукали ще один російський літак А-50. Деталі
Російські терористи розмістили літак А-50 у 130 км від лінії фронту на Донеччині
Про це повідомляє телеграм-канал "Радіо Свобода".
За допомогою знімків Planet Labs, журналісти проєкту "Схеми" визначили місце дислокації ще одного літака А-50, який російська армія використовує для розвідки у війні проти України.
"Літак стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту "Таганрог-Південний". Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині. Про це свідчить свіжий знімок за 29 лютого", - йдеться у повідомленні.
Важливо, що А-50 на території цього аеродрому вже потрапляв на супутникові знімки, а саме у вересні 2023-го та 15 лютого 2024 року.
Журналісти відзначають, що у середу, 28 лютого, в аеропорту Таганрогу А-50 не фіксували не було. Це може свідчити про використання цього літака.
Фото: Радіо Свобода
- Ввечері п'ятниці, 23 лютого, Сили оборони України знищили російський літак А-50У. У Росії натомість заявили про падіння літального апарату, унаслідок чого загорівся очерет.
- 24 лютого українська розвідка підтвердила, що весь екіпаж збитого 23 лютого літака далекого радіолокаційного виявлення А-50 загинув.
- 27 лютого повідомлялось, що британська розвідка вважає, що знищення другого російського літака далекого радіолокаційного стеження А-50У демонструє, що Росія нездатна захистити свої повітряні засоби.
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