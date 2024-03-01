Журналісти "Радіо Свобода" відшукали ще один російський літак А-50. Деталі

Про це повідомляє телеграм-канал "Радіо Свобода".

За допомогою знімків Planet Labs, журналісти проєкту "Схеми" визначили місце дислокації ще одного літака А-50, який російська армія використовує для розвідки у війні проти України.

"Літак стоїть у місті Таганрог, а саме в аеропорту "Таганрог-Південний". Всього у 130 км від лінії бойових дій на Донеччині. Про це свідчить свіжий знімок за 29 лютого", - йдеться у повідомленні.

Важливо, що А-50 на території цього аеродрому вже потрапляв на супутникові знімки, а саме у вересні 2023-го та 15 лютого 2024 року.

Журналісти відзначають, що у середу, 28 лютого, в аеропорту Таганрогу А-50 не фіксували не було. Це може свідчити про використання цього літака.

Фото: Радіо Свобода