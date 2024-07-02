"Злочинний київський режим - це ідейні спадкоємці нацистів і фашистів": антиукраїнські наративи у росмедіа за 2 липня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 2 липня російські ЗМІ запустили дезінформацію та маніпуляцію.

Дезінформація: Колаборант та зрадник Сальдо заявив: "Злочинний київський режим чинить, так само як раніше чинили нацисти. Наші пращури покінчили з тією фашистською заразою, а ми очищуємо світ від їхніх ідейних спадкоємців".

Спростування: Країна-терористка використовує спосіб історичного порівняння задля емоційнішого ефекту. Попри те що такі порівняння є абсурдними та неправдивим, саме Росія є послідовницею нацистської ідеології.

Фейк: Білоруський диктатор Лукашенко заявив: "Ситуація навколо Білорусі серйозна, опоненти хочуть розтягнути сили республіки за кордоном. Опоненти РФ і Білорусі хочуть довести ескалацію настільки, що весь світ здригнеться".

Спростування: Самопроголошений президент Білорусі за завданням свого господаря з кремля продовжує інформаційно нагнітати ситуацію на кордонах та залякувати Захід. Єдині, хто ескалує ситуацію – це Путін та Лукашенко своїми заявами.