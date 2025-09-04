Значна частина транспорту не здатна їхати своїм ходом: партизани зафіксували переміщення техніки окупаційних підрозділів у Луганську
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували переміщення техніки ворожих підрозділів у тимчасово окупованому Луганську
Про це йдеться у повідомленні руху в Telegram.
Зазначається, що частину техніки перекидають на відновлення в тил, а що вціліло – на Запорізький напрямок.
"За підтвердженою інформацією, протягом останнього місяця техніку активно вивозять із регіону для посилення більш пріоритетних напрямків для окупаційних військ. Цей процес супроводжується постійними перевірками і виявляється, що значна частина транспорту не здатна їхати своїм ходом", - йдеться у повідомленні.
фото: "Атеш"
За інформацією партизанів, періодично військові вантажівки зупиняються вздовж дороги через несправності.
- Раніше представники руху опору здійснили розвідку авіаційного ремонтного заводу в окупованому Луганську, який спеціалізується на технічному обслуговуванні авіаційної техніки військового та подвійного призначення.
