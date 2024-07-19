"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня
Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що увечері четверга, 18 липня, в Одеській області Сили оборони збили російську балістичну ракету "Іскандер"
Про це він написав у Facebook.
"Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", – йдеться у повідомленні.
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За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.
- Крім того, уранці 19 липня російська армія обстріляла центр Чугуєва Харківської області, в результаті чого поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких 14-річний хлопчик. Попередньо, РФ вдарила двома ракетами "Іскандер-М". Також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
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