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"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня

19 липня, 2024 п'ятниця
14:29
Війна з Росією Іскандер-М

Речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що увечері четверга, 18 липня, в Одеській області Сили оборони збили російську балістичну ракету "Іскандер"

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Про це він написав у Facebook.

"Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", – йдеться у повідомленні.

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За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.

  • Крім того, уранці 19 липня російська армія обстріляла центр Чугуєва Харківської області, в результаті чого поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких 14-річний хлопчик. Попередньо, РФ вдарила двома ракетами "Іскандер-М". Також пошкоджено житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.
Теги:
Україна
Росія
Одещина
ВМСУ
ракетний удар
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