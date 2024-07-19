"Знакова подія": у ВМС повідомили про збиття "іскандера" над Одещиною 18 липня

Про це він написав у Facebook.

"Ракету оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер", що вчора атакувала Одеську область, було збито. Знакова подія", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков

За словами Плетенчука, кілька попередніх ракет окупантів били по портовій інфраструктурі України.