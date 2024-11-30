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Ексклюзив

Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ

Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
10:30
Війна з Росією РЛС "Подльот"

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук прокоментував знищення бійцями ГУР російського радіолокаційного комплексу "Подлет" на території тимчасово окупованого Криму

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді, це не перший "Подлет", який було уражено. Так, це доволі серйозний комплекс, і він виконував свою частину роботи. Це також штучний товар,  який є складовою протиповітряної оборони росіян в Криму. Будь-яке знищення подібних систем є важливим елементом, оскільки всі ці системи працюють у зв'язці. Крим періодично піддається ударам українських систем озброєння, які наводять там порядок. На заваді цим засобам залишаються подібні системи. Але місцеві жителі в Криму періодично чують результати роботи українських сил", - повідомив він.

Ймовірно, це певною мірою наближає нас до ударів по Керченському мосту. Адже все, що стосується російської військової логістики, є важливим, каже Плетенчук.

"Керченський міст є критично важливим для великого угрупування в Криму, що бере участь у бойових діях на території України. Це угрупування потребує постачання, а також забезпечує інші угрупування на півдні України" - додав він.

  • Нагадаємо, 28 листопада українські розвідники знищили на території окупованого Криму російський радіолокаційний комплекс "Подлет".
  • У п'ятницю, 29 листопада, бійці Головного управління розвідки Міноборони України знищили в тимчасово окупованому Криму ще три радіолокаційні комплекси росіян.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
ГУР
втрати окупантів
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