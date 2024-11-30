Знищена РЛС "Подлет" була складовою ППО росіян в Криму, - ВМС ЗСУ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Насправді, це не перший "Подлет", який було уражено. Так, це доволі серйозний комплекс, і він виконував свою частину роботи. Це також штучний товар, який є складовою протиповітряної оборони росіян в Криму. Будь-яке знищення подібних систем є важливим елементом, оскільки всі ці системи працюють у зв'язці. Крим періодично піддається ударам українських систем озброєння, які наводять там порядок. На заваді цим засобам залишаються подібні системи. Але місцеві жителі в Криму періодично чують результати роботи українських сил", - повідомив він.

Ймовірно, це певною мірою наближає нас до ударів по Керченському мосту. Адже все, що стосується російської військової логістики, є важливим, каже Плетенчук.

"Керченський міст є критично важливим для великого угрупування в Криму, що бере участь у бойових діях на території України. Це угрупування потребує постачання, а також забезпечує інші угрупування на півдні України" - додав він.