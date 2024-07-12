Знищено окопи, бліндажі і склади: партизани здійснили диверсію на Херсонщині
Партизани з руху спротиву "Атеш" провели диверсію біля Олешок Херсонської області
Про це рух спротиву "Атеш" повідомляє у Telegram.
Успішну операцію вдалось реалізувати біля Олешок Херсонської області. Представник партизанського руху підпалив суху траву у декількох місцях біля позицій одного з підрозділів 70 мотострілецької дивізії.
"Внаслідок пожежі було знищено 3 бліндажі, зруйновано окопи та траншеї підрозділу. Також було знищено склади зброї та продуктів харчування, зокрема запаси. До 20 осіб отримали опіки високого ступеня важкості. Ми продовжуємо опиратися по всій лінії фронту, завдаючи значної шкоди окупантам", - йдеться у повідомленні.
- Центр національного спротиву повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни підготували проєкт закону "про патріотичне виховання" школярів, яке передбачає участь українських дітей у кремлівських пропагандистських рухах.
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