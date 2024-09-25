"Знизити суспільну напругу": у Сухопутних військах уточнили правила мобілізації деяких категорій українців
Командування Сухопутних військ ЗСУ 25 вересня уточнило деякі питання призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій
Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
Зазначається, що відповідний крок зробили з метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства.
"Зазначені рішення, прийняті у тому числі з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування", - наголосили у Сухопутних військах.
Там також підкреслили, що органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру.
"Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів. Розуміємо бажання окремих публічних осіб розповсюджувати інформацію подібного змісту для посилення власного впливу. Але це не на користь спільній справі боротьби проти агресора", - наголосили у командуванні.
- Напередодні народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що в Україні офіційно зупинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.
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