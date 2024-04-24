Зранку 24 квітня в Одесі пролунали вибухи
Уранці 24 квітня в Одесі були чутні вибухи. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку
Про це повідомляє "Суспільне".
Зазначається, що близько 7 ранку в Одесі прогриміли вибухи. Уже пізніше видання зауважило, що над містом видніється дим.
Місцеве ЗМІ "Думська" повідомляє, що частина Одеси залишилася без світла після вибухів.
Натомість Повітряні сили о 06:57 заявили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні України. Уже о 07:01 була оголошена ракетна небезпека в областях, де лунала повітряна тривога.
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