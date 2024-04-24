Зранку 24 квітня в Одесі пролунали вибухи

Про це повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що близько 7 ранку в Одесі прогриміли вибухи. Уже пізніше видання зауважило, що над містом видніється дим.

Місцеве ЗМІ "Думська" повідомляє, що частина Одеси залишилася без світла після вибухів.

Натомість Повітряні сили о 06:57 заявили про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні України. Уже о 07:01 була оголошена ракетна небезпека в областях, де лунала повітряна тривога.

Новина доповнюватиметься...