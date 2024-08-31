"Зробіть це - і в Росії почнуться неминучі процеси": політолог Піонтковський назвав умову падіння путінського режиму
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що знищення Кримського мосту розпочне невідворотні процеси боротьби за владу в Росії
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Партія Z війни, яка зараз домінує в інформаційному просторі РФ, має три групи, які ненавидять ода одну. Кожна звинувачує в невдачах війни. Це армія, Путін і його ресурс ФСБ та так званий прігожинський народний рух. Ще один принизливий копняк Путіну, на мою думку, підірвав би цю суміш. Я впевнений, що українське військове командування до цього готується. Я маю на увазі знищення Кримського мосту. Наскільки я розумію, ось ця ситуація в Москві, цей конфлікт трьох груп і знищення Кримського мосту остаточно переконають їх, що цар несправжній", - пояснив Піонтковський.
За словами політолога, Путін намагається зберегти своє місце у владі.
"Їхня критика зводиться вже не до заперечення нових методів ведення війни, а до звинувачення в програші війни. Война вже програна. Та війна, яку Путін оголосив 24 лютого - Київ за тиждень, а потім щоб НАТО відступило вглиб Європи - ця війна вже програна назавжди. Путінське угруповання вже відступило. Він бореться за владу. Він намагається зберегти владу в країні, яка програла війну. Для цього йому потрібно назвати інших винуватців. Зараз він називає генералів", - додав він.
- 29 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що темп українських атак у Курській області РФ сповільнився. Сили оборони намагаються окопатися та утримувати окремі райони, які вони нещодавно захопили.
- 30 серпня DeepState інформував, що російські терористичні війська зуміли відбити село Коренево Курської області.
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