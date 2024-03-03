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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ готували другу лінію оборони поблизу Авдіївки в останній момент, коли ворог туди вже діставав, - ветеран війни Дикий

3 березня, 2024 неділя
21:36
Війна з Росією фортифікаційне обладнання смуг оборони

Ветеран російсько-української війни, голова Національного антарктичного наукового центру, громадський активіст Євген Дикий розповів про труднощі будівництва фортифікацій

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Друга лінія оборони за Авдіївкою, на відміну від Бахмута, все ж таки була підготовлена, відходили дійсно на нові позиції, а не в чисте поле - окопуватися лопатами, але, на жаль, вона все ж таки готувалась в останній момент, вона готувалась, коли туди вже прилітало, а це дуже багато на що впливає. Зокрема не можна було залучити цивільні будівельні компанії, а копали виключно самі військові тими засобами, які у них є. Тому оця друга лінія оборони, звичайно, значно слабша, ніж нам би того хотілося, це не "лінія Суровікіна" прямо скажемо. Плюс є ландшафтний момент, Авдіївка на висоті - це одна з причин чому її вдавалося так довго тримати, але тепер з панівної висоти Авдіївки росіяни розстрілюють наші позиції, які розташовані нижче по рельєфу", - пояснив Дикий.

Ветеран розповів, що будівництвом фортифікацій займаються цивільні будівельні компанії, які мають техніку та людей, проте є адміністративні  проблеми.

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"На північному кордоні - це робиться через тендери на Prozorro, що взагалі само по собі анекдот. Тобто російське ГРУ може просто зайти на Prozorro і подивитися по тендерах, де в нас там які укріплення зараз будуються, але ці укріплення дійсно будуються дуже капітально. Проблема в тому, що цивільні будівельні компанії будують тільки там, де зараз не долітає, тобто достатньо далеко від лінії фронту, а там, де вже є хоч якийсь ризик - вони не їдуть і вони у своєму праві", - наголошує  голова Національного антарктичного наукового центру і додає, що такі компанії не навчені працювати під вогнем.

Водночас найближчу другу лінію мають зараз робити самі військові. Раніше для цього існували інженерні війська, які мали бульдозери й трактори, їх скоротили першими, а "надлишкове" майно розпродали: "Звичайно, що було дуже логічно в першу чергу скоротити інженерку і одразу їхні склади, буквально з молотка, розпродати одразу Міністерству оборони і його чиновникам, це давало живі кошти".

"Ми взагалі фортифікацією зайнялися тільки з грудня минулого року, це окреме питання, але факт того, що ми третій місяць по серйозному пробуємо копатися й виявляється, що ми ще адміністративно до цього не готові. Я буду сподіваюсь, що це буде завдань нового командування, що вони зараз будуть це якось міняти й за який час ми дізнаємося, хто в цілому в Україні відповідає власне за систему фортифікації", - підсумував Дикий.

  • 3 березня стало відомо, що Кабмін виділив 1,3 млрд грн на будівництво фортифікаційних споруд на Запорізькому напрямку.  
Теги:
Новини
військові
ЗСУ
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
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