ЗСУ імовірно вдарили ракетами HIMARS по полігону окупантів на Донеччині, могли загинути до 60 осіб, - BBC
20 лютого ЗСУ імовірно завдали удару двома ракетами з РСЗВ HIMARS по полігону біля села Трудівське у Волноваському районі Донецької області. Внаслідок удару могли загинути не менше 60 росіян. Україна поки не коментувала інформацію
Про це повідомляє російська служба BBC News з посиланням на джерела.
Зазначається, що в момент удару на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина №06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.
"У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва", - йдеться у повідомленні.
"Пошикували в чистому полі командири", - говорить один із військовослужбовців, що вижив після удару, на відео, яке отримало BBC.
Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.
Українська влада подію не коментувала, додали у виданні.
- Ввечері вівторка, 20 лютого, Сили оборони півдня України спростували заяву міністра оборони РФ Сергія Шойгу про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини.
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