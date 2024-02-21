ЗСУ імовірно вдарили ракетами HIMARS по полігону окупантів на Донеччині, могли загинути до 60 осіб, - BBC

Про це повідомляє російська служба BBC News з посиланням на джерела.

Зазначається, що в момент удару на полігоні на шикуванні перебували військовослужбовці 36-ї гвардійської мотострілецької бригади (військова частина №06705), постійним місцем дислокації якої є місто Борзя Забайкальського краю.

"У момент удару військовослужбовці 4, 5 та 6-ї роти цієї бригади були вишикувані на полігоні та чекали на прибуття командувача 29-ї армії Східного військового округу, генерал-майора Олега Мойсеєва", - йдеться у повідомленні.

"Пошикували в чистому полі командири", - говорить один із військовослужбовців, що вижив після удару, на відео, яке отримало BBC.

Загалом, за різними оцінками, у тому числі самих військовослужбовців 36-ї бригади, внаслідок удару могли загинути щонайменше 60 людей.

Українська влада подію не коментувала, додали у виданні.