ЗСУ отримали більше 37 тис. відгуків на вакансії: найпопулярніша робота - бухгалтер

Про це свідчать підрахунки Forbes.

На Work.ua розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів. Найбільше пропозицій, а саме 11% - від Морської піхоти ЗСУ. Серед інших також є 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.

Найпопулярнішими вакансіями до Сил оборони на Work.ua стали бухгалтер, діловод, кухар, розвідник та оператор БПЛА. Водночас сервіс Robota.ua отримує резюме здебільшого на вакансії Прикордонної служби – 127 відгуків, логістики – 124, медицини – 122 і БПЛА – 57.

Зазначено, що заробітня плата на Work.ua варіюється від 17 тис. грн для бухгалтера, до 125 тис. грн для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів.

"Схожі цифри й на Robota.ua – від 20 000 грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 000 грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета", - йдеться в матеріалі.

Згідно з підрахунками Forbes, найбільше відгуків отримала платформа Lobby X – близько 19,8 тис. Друге місце посідає Work.ua, яка отримала майже 15 тис. резюме, про що розповів СЕО та співзасновник платформи Артур Міхно.

"На сайті немає жодної вакансії від Сил оборони, на якій би не було відгуку", – зазначив він.

Сервіси Robota.ua та "OLX Робота" зібрали більше однієї тисячі відгуків.

"У середньому одна військова вакансія отримує 18 унікальних відгуків на місяць, а за весь час публікації – 125", – сказала керівниця напрямку "OLX Робота" та "Послуги" Марія Абдулліна.