Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією ЗСУ отримали більше 37 тис. відгуків на вакансії: найпопулярніша робота - бухгалтер

ЗСУ отримали більше 37 тис. відгуків на вакансії: найпопулярніша робота - бухгалтер

12 січня, 2024 п'ятниця
16:50
Війна з Росією

Рекрутингові платформи Lobby X, Robota.ua, Work.ua й "OLX Робота" отримали майже 37,5 тис. відгуків на військові вакансії майже за два місяці: найпопулярнішою стала робота бухгалтера

Про це свідчать підрахунки Forbes.

На Work.ua розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів. Найбільше пропозицій, а саме 11% - від Морської піхоти ЗСУ. Серед інших також є 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов", 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо. 

Найпопулярнішими вакансіями до Сил оборони на Work.ua стали бухгалтер, діловод, кухар, розвідник та оператор БПЛА. Водночас сервіс Robota.ua отримує резюме здебільшого на вакансії Прикордонної служби – 127 відгуків, логістики – 124, медицини – 122 і БПЛА – 57. 

Зазначено, що заробітня плата на Work.ua варіюється від 17 тис. грн для бухгалтера, до 125 тис. грн для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів.

"Схожі цифри й на Robota.ua – від 20 000 грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 000 грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета", - йдеться в матеріалі.

Згідно з підрахунками Forbes, найбільше відгуків отримала платформа Lobby X – близько 19,8 тис. Друге місце посідає Work.ua, яка отримала майже 15 тис. резюме, про що розповів СЕО та співзасновник платформи Артур Міхно.  

"На сайті немає жодної вакансії від Сил оборони, на якій би не було відгуку", – зазначив він.

Сервіси Robota.ua та "OLX Робота" зібрали більше однієї тисячі відгуків.

"У середньому одна військова вакансія отримує 18 унікальних відгуків на місяць, а за весь час публікації – 125", – сказала керівниця напрямку "OLX Робота" та "Послуги" Марія Абдулліна. 

  • 13 листопада минулого року стало відомо про старт проєкту Міністерства оборони з рекрутингу до ЗСУ.
Суспільство
Україна
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Читайте також:
На фото: Олена Крючкова
11 січня, 2024 четвер
Художниця Крючкова заявила, що Морозюк сплагіатила її картини 2018 року
снігопад, дороги, замети
12 січня, 2024 п'ятниця
Снігова гроза: синоптик Наталка Діденко пояснила причину грому та блискавки посеред зими у Києві
Дана Ярова
11 січня, 2024 четвер
Радниця заступника Умєрова Ярова розповіла, як компанії Гринкевича вигравали тендери
Київ
-9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.08
    Купівля 38.08
    Продаж 38.84
  • EUR
    Купівля 41.8
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 січня
17:46
Дністер
Прикордонники спіймали іноземця, який намагався переправити українця через Дністер в Молдову
17:27
Оновлено
Сунак приїхав до Київа
Безпекова угода та пакет допомоги: прем'єр Британії Сунак приїхав до Києва
17:26
Ердоган
Туреччина надала документи для судових слухань щодо геноциду проти Ізраїлю, - Ердоган
17:21
Крилата ракета
РФ модернізує крилаті ракети і активізує повітряну війну, - Київський безпековий форум
17:14
У Кривому Розі троє підлітків жорстоко зґвалтували жінку
17:10
Ексклюзив
Кремль москва
Війна закінчиться у 2024 році, якщо західні партнери приймуть одне рішення, - аналітик Горбач
17:08
На фото: Ярина Чорногуз
"Огидно, що не закріплено законодавчо": письменниця і військова Чорногуз заявила, що підтримує ідею мобілізації жінок
16:56
НБУ
У НБУ заявили, що скасування святкових днів під час війни більше не є важливим для економіки
16:51
Зеленський
Група українських моряків перебуває у полоні єменських хуситів, - Зеленський
16:47
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Зеленський про мобілізацію: "Головне, щоб закон був справедливий"
16:42
Володимир Зеленський
Ми обережно розглядаємо кілька кандидатур: Зеленський про призначення посла до Великої Британії
16:39
Оновлено
Ріші Сунак та Володимир Зеленський
Україна та Велика Британія підписали угоду про гарантії безпеки
16:20
РФ скинула керовану авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий
16:02
Ексклюзив
Кім Чен Ин та Путін
Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
16:02
OPINION
Богдан Данилишин
В Україні розпочався новий етап земельної реформи
16:00
На фото: Джей Ло в комбінезоні російського бренду
Після кліпу в сукні FROLOV: Джей Ло знялась для обкладинки нового альбому в комбінезоні російського бренду
15:56
Ексклюзив
Існує ймовірність, що Іран може підняти свої проксі для атак на американські бази: експерт-міжнародник Данилов про ситуацію в Ємені
15:45
Михайло Федоров
Федоров назвав виготовлення 1 млн FPV-дронів на рік "цілком реалістичною ціллю"
15:41
Кирило Буданов
Росія виготовляє більше боєприпасів, проте їх якість погіршується, - Буданов
15:40
Японія запустила супутник
Японія запустила супутник для збору розвідданих про військові переміщення КНДР
15:12
Документи від "КіберСпротив"
Як виробник російських БПЛА "Орлан-10" й досі отримує іноземне устаткування, незважаючи на санкції
14:56
окупанти орки
Провели рейд по дитячих секціях: на ТОТ Запоріжжя росіяни шукають інформаторів серед підлітків
14:48
порт
Румунія отримає €126 млн від ЄС на підтримку портів для українського експорту
14:29
Україна закликала Індію долучитися до відбудови: яких інвестицій очікує Київ
14:18
музика
Кількість прослуховувань музики на стримінгах у 2023 році вперше перевищила 4 трлн
14:15
Давид Арахамія
Електронні повістки, навчання, призов людей з інвалідністю: Арахамія розповів, через які норми законопроєкт про мобілізацію відправили на доопрацювання
14:08
OPINION
Павло Вернівський
Про вади нашої влади
14:05
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили слова Зеленського про знищення 26 вертольотів і 12 літаків за добу
14:04
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:58
Каховська ГЕС
Загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС досі лежать під завалами будинків, – влада Голої Пристані
13:37
щеплення вакцинація
ВООЗ заявила про "неймовірно низький" рівень вакцинації від COVID-19 і грипу
13:36
Василь Поворознюк
Благословляв "приєднання" Луганська до РФ: митрополиту УПЦ МП Василю Поворознюку оголосили підозру
13:20
Марія Захарова
Росія пригрозила "болісними заходами" в разі конфіскації активів РФ
13:16
РФ обстріляла Херсон з артилерії: загинуло двоє людей
13:16
На фото: Alyona Alyona та Jerry Heil
У соцмережах обурилися через пісню Alyona Alyona та Jerry Heil для Нацвідбору Євробачення-2024
13:05
"Я був у ТЦК": Притула розповів, що думає про законопроєкт про мобілізацію
12:57
суд, суддя
Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік
12:49
Огляд
дрон Titan Falcon
Що таке Titan Falcon – дрон ЗСУ, який надрукували на 3D-принтері
12:29
Кирило Буданов
Буданов розповів про нову військово-морську базу, на яку РФ планує перекинути кораблі з Криму
12:11
Наталія Гуменюк
Гуменюк розповіла, чому РФ вже тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV