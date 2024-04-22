ЗСУ розпочали перший етап операції з деокупації Криму, - військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Сили оборони України завдають ударів по військових обʼєктах РФ у Криму в рамках початку операції з деокупації півострова
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Наразі заяви з США досить оптимістичні щодо постачання допомоги Україні. Включно з ATACMS дальністю понад 300 км, які американці обіцяють включити в цей пакет військово-технічної допомоги. Цей тип ракет значно посилить можливості Сил оборони для ударів по тилових позиціях окупантів. Зокрема, аеродроми та місця зосередження важкої техніки та особового складу. До того ж важливо наголосити, що не тільки США передають військово-технічну допомогу Україні. На 2024 рік країнами ЄС передбачено постачання озброєння Україні на суму 24 млрд", - розповів Снєгирьов.
За словами експерта, зараз вже розпочалась операція з деокупації Криму
"Хотілося б сказати стосовно планів ЗСУ. Неодноразово лунали заяви з приводу можливого контрнаступу Збройних сил України у 2024 році. Варто наголосити, що зараз ЗСУ активно завдають удару по території тимчасово окупованого Криму. За класифікацією НАТО подібні дії Сил оборони варто розцінювати, як перший етап каскадного характеру планування операції з деокупації тимчасово окупованого Криму", - додав він.
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