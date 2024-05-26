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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ЗСУ успішно вибивають окупантів з позицій на напрямку Стрілеча - Глибоке у Харківській області, - ОСУВ "Хортиця"
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ЗСУ успішно вибивають окупантів з позицій на напрямку Стрілеча - Глибоке у Харківській області, - ОСУВ "Хортиця"

26 травня, 2024 неділя
15:34
Війна з Росією ЗСУ

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Сили оборони проводять роботу з вибиття окупантів з займаних позицій у Харківській області

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо

"На напрямку Стрілеча - Глибоке у Харківській області Сили оборони успішно вибивають окупантів з позицій. Наступ противника на цьому напрямку зупинено. Зараз проводиться системна робота з відбиття ворога з займаних позицій. Також підрозділи Сил оборони своєчасно зайшли на оборонні рубежі", - розповів Волошин.

Підполковник також повідомив, що продовжують проводити штурмові дії на Вовчанському напрямку

"Противник намагається насичувати Вовчанський напрямок технікою та особовим складом, щоб не дати Силам оборони повністю перехопити ініціативу. За вчора противник провів 13 бойових зіткнень в районі населених пунктів Нескучне та Стариця. Штурмові дії також відбувались в районі Липців, але марно для ворога. Сьогодні окупанти вже провели 8 штурмових дій. Підрозділи Сил оборони відкинули окупантів назад", - додав він.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
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