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ЗСУ в Курській області РФ просунулися на 35 км, - Лукашенко

10 серпня, 2024 субота
13:36
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав відстань, на яку, за його даними, українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області

Зміст

Про це він повідомив у суботу, 10 серпня 2024 року, на нараді у Шкловському районі Могильовської області, передає БЕЛТА.

"Два дні тому (почалася - ред.) атака на Курскому напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів - 30-35 вже сьогодні. Окопуються там", - зазначив самопроголошений глава білоруської держави.

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На його думку, за подібних обставин Росії складно буде вести з Україною "мирні перемовини".

Теги:
Росія
Олександр Лукашенко
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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