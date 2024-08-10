ЗСУ в Курській області РФ просунулися на 35 км, - Лукашенко
Так званий президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав відстань, на яку, за його даними, українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області
Про це він повідомив у суботу, 10 серпня 2024 року, на нараді у Шкловському районі Могильовської області, передає БЕЛТА.
"Два дні тому (почалася - ред.) атака на Курскому напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів - 30-35 вже сьогодні. Окопуються там", - зазначив самопроголошений глава білоруської держави.
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На його думку, за подібних обставин Росії складно буде вести з Україною "мирні перемовини".
- Також 10 серпня Лукашенко повідомив про нібито збиття у небі над Білоруссю українських ударних бойових безпілотників.
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