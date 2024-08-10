ЗСУ в Курській області РФ просунулися на 35 км, - Лукашенко

Про це він повідомив у суботу, 10 серпня 2024 року, на нараді у Шкловському районі Могильовської області, передає БЕЛТА.

"Два дні тому (почалася - ред.) атака на Курскому напрямку, де вони просунулися на кілька десятків кілометрів - 30-35 вже сьогодні. Окопуються там", - зазначив самопроголошений глава білоруської держави.

Читайте також: Валерій Чалий. Курськ: "Примушування до миру" по-українськи

На його думку, за подібних обставин Росії складно буде вести з Україною "мирні перемовини".