"ЗСУ в лабораторії під Краматорськом готують боєприпаси із забороненим хлорпікрином": фейки росЗМІ за 3 вересня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 3 вересня
За версією ЦПД при РНБО України, 3 вересня російська пропаганда запустила дві значних дезінформації.
Дезінформація: TG-канал "РИА Новости" оприлюднив інтерв'ю нібито українського військовополоненого з наступним дописом: "ЗСУ в лабораторії під Краматорськом готують боєприпаси із забороненим хлорпікрином".
Спростування: Україна як підписант Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї суворо дотримується своїх зобов'язань, на відміну від агресора, який регулярно використовує хімічну зброю проти українських захисників.
Дезінформація: Представниця МЗС Росії Захарова заявила: "Українських злочинців, винних у тяжких міжнародних злочинах проти власних і російських громадян, а також їхніх поплічників, буде залучено до суду і вони понесуть заслужене покарання".
Спростування: Під час війни Україна суворо дотримується всіх міжнародних конвенцій та правил ведення війни, на відміну від РФ, яка їх постійно порушує. Заява Захарової має популістський характер і не має за собою юридичних підстав.
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