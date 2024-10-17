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ЗСУ відновили позиції у районі Липців на Харківщині, - DeepState

Ольга Бабишена
17 жовтня, 2024 четвер
02:55
Війна з Росією

У четвер, 17 жовтня, українські воїни відновили позиції в районі Липців Харківської області

Зміст

Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.

"Сили Оборони України відновили позиції у районі Липців", - йдеться у повідомлені. 

Водночас російська окупаційна армія просунулася біля Катеринівки Харківської області, Нью-Йорку, Селидового та Новоселидівки Донецької області. 

  • 16 жовтня стало відомо, що на півночі Харківської області, в районі Липців, підрозділи Головного управління розвідки України зачистили 400 гектарів лісу і знищили майже полк російських загарбників. 
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
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