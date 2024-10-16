"Створює умови для витіснення окупантів": бійці ГУР знищили полк росіян та зачистили 400 га лісу на Харківщині

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Підрозділи активних дій ГУР МО України "Артан", Kraken та Міжнародний легіон здійснили комплексну успішну операцію зі звільнення лісового масиву, розташованого на північ від населеного пункту Липці Харківської області.

Зокрема, ГУР удалося захопити батальйонний район оборони противника, знищити три мотострілецьких батальйони загону "Шторм" та розвідувальної роти 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу армії РФ.

Також під час штурмових дій взято в полон чергових росіян, що допоможе повернути з російської неволі захисників України.

"Після зачистки 400 гектарів лісового масиву на північ від Липців становище загарбників на цьому відрізку фронту погіршене та близьке до безнадійного", - наголосили в ГУР.

Як підкреслили в розвідці, особливістю операції стало те, що вдалося завести піхоту 13-ї бригади НГУ “Хартія” з незрівнянно низькими втратами. Це приклад чудової співпраці професійних спецпризначенців і лінійного підрозділу.

"Успішна місія ГУР створює умови для подальшого витіснення російських окупантів з півночі Харківщини", - додали в ГУР.